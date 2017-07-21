بوتين يكشف عن نواياه في الانتخابات - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسية عام 2018 لكنه تعهد بعدم تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لهذا المنصب لعدد غير محدود من المرات.

وقال بوتين (64 عاما) خلال لقاء مع تلاميذ المدارس في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود أجاب خلاله عن أسئلتهم ” هل أحتاج إلى الاستمرار بالعمل بهذا المنصب؟ لم أتخذ قرارا بعد ” .

وأضاف ” لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترك منصبي كرئيس أم لا. بعد أن أتعامل مع هذه المسألة سأفكر في الخطوة التالية ” ، وحين سئل عمن يعتقد أنه يمكن أن يخلفه في الرئاسة لم يذكر بوتين أي أسماء وقال إن الاختيار للشعب الروسي.