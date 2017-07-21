مدير صحة حائل يشارك في جراحة تُنقذ مريضاً - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أجرى مدير صحة حائل الدكتور فواز الراشد، عملية جراحية لمريض عشريني عانى من آثار ربط المعدة التي أجرى عمليتها قبل أربع سنوات في الأردن.

وقال المواطن ” سند الحربي ” ، إن ابنه عانى منذ أيام من ألم في البطن، وبإجراء الفحوصات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة، تضاربت نتائجها بين القولون والمعدة، حتى انتهى بهم الأمر إلى أهمية إزالة ربط المعدة، في مستشفى حائل العام، بعد توصية الطبيب الباكستاني، محمد منير، في المستشفى الذي عُرف عنه التميز في عمله.

وطلب الطبيب من والد المريض، أن يتم استشارة مدير صحة حائل قبل إجراء العملية، وذلك لما عُرف عنه من التميز الطبي في مشاكل المعدة.

وفوراً راسل الطبيب ” منير ” الدكتور ” الراشد ” على ” الواتساب ” عند الساعة العاشرة مساء أمس، شارحاً الحالة الراهنة للمريض والتوصية الطبية بأهمية العملية.

وفوراً تواصل مدير صحة حائل مع الطبيب هاتفياً وناقش معه بعض المقترحات لإجراء العملية، وأثناء الإعداد لإجراء العملية فاجأ ” الراشد ” الطاقم الطبي على غير موعد، وبمناقشته لأشعة المريض، فوراً أمر بإجراء العملية وشارك الطاقم الطبي إجراء العملية التي استغرقت ساعتين، تكللت بالنجاح.

وقدم والد المريض شكره لمدير صحة حائل و ” منير ” اللذِين كان لهما الفضل بعد الله في نجاة ابنه من مضاعفات نتيجة مشاكل ربط المعدة.

وعن أبرز المشاكل الصحية التي تعرض له ابنه، أشار والد المريض إلى أنه أجرى عملية ربط المعدة لابنه قبل نحو من أربع سنوات، إلا أنه لم يتابع سنوياً مع الطبيب المعالج هناك أو بأحد المستشفيات بحائل للاطمئنان على صحة ابنه حتى شعر ابنه بالألم في الأيام الماضية، ونتج عنه أهمية إزالة الربط، والتحول لعمل جراحي آخر بعد فترة سيحددها الطبيب المعالج بعد خروج ابنه من المستشفى.

وقال والد المريض، إن مشاركة مدير صحة حائل الطاقم الطبي للعملية أثلج صدر والدة المريض، وأن مشاركته مع الدكتور المتميز ” منير ” الذي أجرى العملية زادهم اطمئناناً.