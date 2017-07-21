بدر العساكر يرفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة تعيينه مديرًا للمكتب الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع معالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.

وأبدى معالي الأستاذ بدر العساكر فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية ، داعيا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.