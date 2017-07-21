السيطرة علي حريق محدود في فندق الصفوة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نشب حريق محدود في تمديدات كهربائية تغذي فرن للطهي بداخل كافتيريا للوجبات السريعة بدور المطاعم داخل مبنى فندق الصفوة بحي جياد.

ورد بلاغًا للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة عشر والدقيقة التاسعة والعشرون، مفادة وقوع حادث حريق في فندق الصفوة بحي جياد.

وكان الحادث عبارة عن حدوث اشتعال محدود جدا للنار في تمديدات كهربائية تغذي فرن للطهي بداخل كافتيريا للوجبات السريعة بدور المطاعم من مبنى الفندق.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه تم اخماد الحالة عن طريق مختصي السلامة في الموقع قبل وصول وحدات الدفاع المدني للموقع ودون حدوث أي إصابات.