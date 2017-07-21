الهويريني يرفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة تعيينه رئيسًا لأمن الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور أمره الكريم بتعيينه رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

وقال الهويريني: إن هذه الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وستكون حافزاً ـ بمشيئة الله ـ لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، متطلعاً إلى تحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة الذي يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة.

وسأل معاليه الله سبحانه أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يديم عزها.