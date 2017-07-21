قطر تشرد أبنائها في الصحراء وترفض عبور أحد العالقين على الحدود مع السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

طالب مركز حقوقي مقره النرويج؛ بأن تطلق الحكومة القطرية سراح المواطن القرطي ” زايد بن شافعه الغفراني المري ” ، والسماح له بدخول قطر، بعد اعتقاله في منفذ ” أبو سمرة ” الحدودي، واستمرار توقيفه حتى اليوم رغم مرضه.

المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج أوضح في بيان رسمي؛ أن المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ” هيومن رايتس ووتش ” طالبت قطر في وقتٍ سابق بالسماح بدخول المواطن العالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو الماضي، مؤكدة ” السلطات القطرية تزعم أن زايد المري مواطن سعودي لكنه يقول إنه قطري جُرِّد من جنسيته وعاش في المملكة العربية السعودية التي احتوته منذ 1996 ” .

وأوضح الأمين العام للمركز، إيهان جاف، في بيانٍ المركز، ن زايد توجه في 16 يونيو الماضي إلى منفذ ” سلوى ” على الحدود السعودية القطرية، في محاولة منه للعودة إلى موطنه الأصلي دولة قطر، إلا أن إدارة المنافذ القطرية رفضت دخوله البلاد، بزعم أنه سعودي الجنسية وغير قطري، واقتياده بمعرفة أفراد شرطة قطريين للكشف عن بصمته الشخصية.

وتساور لدى أسرة المواطن القطري شكوك لاحتمالية تعرضه للتعذيب، وتخشى تعرض حياته للخطر، علمًا بأنه يعاني من سوء حالته الصحية المتمثلة في إصابته بمرض الكبد، والتهابات مزمنة في المعدة، والقولون العصبي.

وأكدت المنظمة على لسان إيهان جاف، أنها تلقت شكوى من أسرة المواطن، وحصلت منها على وثائق ثبوتية تؤكد أنه يحمل الجنسية القطرية، ومن هذه الوثائق الداعمة: شهادة الميلاد، والهوية الشخصية، وجواز السفر، الصادرين عن دولة قطر، باعتباره مواطن قطري الجنسية، محذرة من أن القانون الدولي يحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، ويؤكد على حق الإنسان في أن تكون له جنسية وموطن ينتمي إليه، إعمالاً بنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي الصكوك المتعلقة بالجنسية وانعدامها، ومنها الفقرة (د) ‘ 3 ‘ من المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري، والفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 7و8 من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والفقرة 1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهذه النصوص جمعها تؤكد على أن المحرومين تعسفاً من جنسيتهم يحميهم القانون الدولي.

واتخذت المنظمة عددًا من الإجراءات القانونية بهدف الضغط على الحكومة القطرية لإطلاق سراح المواطن، والسماح له بدخول دولته، ومن تلك الإجراءات مخاطبة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من الهيئات الأممية الأخرى والمنظمات الدولية.

فيما قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ” على قطر إدخال الرجل العالق على حدودها مع السعودية منذ أكثر من شهر وإعطائه الرعاية الصحية والمأوى.. إذ لا يمكن تبرير تشريد المستضعفين في الصحراء نتيجة النزاع القائم بين الدوحة والدول العربية المقاطعة لها ” .

وكشفت المنظمة الدولية أن قطر سحبت الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران، بل وأسقطت الجنسية عما يصل إلى 6000 شخص من عشيرة الغفران.