الصين تستورد الأرز الأمريكي لإطعام مواطنيها - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

في خطوة غير مسبوقة، تستورد الصين أكبر منتج للأرز في العالم شحنات من الأرز الأمريكي، بعد الاتفاق بين الجانبين على صفقة تجارية، أمس الخميس.

وقال وزير الزراعة الأمريكي ” سونى بيردو ” في بيان له، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين هو ثمرة مفاوضات استمرت بين الجانبين لأكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أن هذه الصفقة ستعود بالنفع على المزارعين الأمريكيين.

وعلى الرغم أن إنتاج الصين من الأرز يفوق 20 ضعفاً ما تنتجه الولايات المتحدة، فإن الصين تعتبر أيضاً أكبر مستهلك للأرز في العالم، وهو ما دفعها في الآونة الأخيرة لشراء كميات أكبر من الأرز من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، استوردت الصين حوالي 5 ملاين طن من الأرز خلال العام الماضي.

كما لا يمكن للولايات المتحدة بمفردها تلبية الطلب الصيني على الأرز، حيث إن صادراتها تتراوح عادة ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً.

وفي الماضي كانت الصين قادرة بمفردها على إطعام نفسها، وكانت مكتفية ذاتياً من الأرز بالتحديد، ولكن الوضع تغير مع ارتفاع نسبة الشيخوخة داخل المجتمعات الريفية، وانخفاض حجم المحصول نتيجة للتغيرات المناخية.