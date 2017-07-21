زملاء الفريق أول العوهلي قائد الحرس الملكي السابق يشيدون بدورة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وصف زملاء الفريق أول العوهلي قائد الحرس الملكي السابق، بـ ” القائد الإنسان ” ، حيث كان قائدًا متواضعًا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني فريدة، يحب الأفراد ويحبونه كما يحب الخير للجميع، أبواب مكتبه ومجلسه مفتوحة مشرعة وجوالاته ووسائل التواصل معه متاحة. ولا يمانع من يرغب بمقابلته.

وأضاف زملاء الفريق أول، أن الكلمات تعجز عن وصفه، فهذا القائد العسكري الذي تشعره معه أنك أمام اب حنون على ابناءه الأفراد، لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وله بصمة طيبة فاعلة تشهد له بالخير.

وختامًا دعا زملاء الفريق له، له بالتوفيق والعمر المديد وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية وأن يجزيه عنا خير الجزاء.