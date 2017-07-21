لاعب أرجنتيني يفسخ عقده مع ناديه بعد تلقيه تهديدات بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فسخ لاعب كرة القدم الأرجنتيني لياندرو دياز، عقده مع نادي سان مارتن دي توكومان، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بالأرجنتين.

جاء ذلك بعدما تلقى اللاعب تهديدا بالقتل على خلفية نشره صورة على مواقع التواصل يظهر فيها وهو يقبل قميص أتلتيكو توكومان المنافس التقليدي العنيد للفريق؛ وقرر دياز ألا يلعب لفريق دي توكومان الذي تعاقد معه مؤخرا استعدادا للموسم المقبل.

وأشار ” دياز ” ، 25 عاما، إلى أن سلامته وأمن عائلته في خطر، بعد تلقيه تهديد بالقتل من مجهولين.

ورد اللاعب على انتقادات الجماهير قائلا: ” لم أتوقع أبدا أن أتعرض لموقف كهذا ” ، موضحًا أنه تلقى تهديدات تتعلق بمنزل والدته الذي كان يعيش فيه في توكومان ولهذا اضطر للسفر إلى العاصمة بوينس آيرس.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب إلى فيراكروز المكسيكي بعدما فسخ عقده مع سان مارتن.