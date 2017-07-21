بالصور.. العيادات السعودية بمخيم " الزعتري " تستقبل 3165 لاجئًا سوريًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبلت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية بمخيم الزعتري؛ 3 آلاف و165 حالة مَرَضية من الأشقاء اللاجئين السوريين، وقُدِّمَ لهم العلاج المناسب من خلال 16 عيادة طبية مختصة، بالإضافة إلى أقسام المساندة لها خلال أسبوع عملها الـ237.

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، قال فى تصريحاتٍ رسمية له: ” سجلات العيادات الطبية دونت مراجعة 695 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، واستقبلت عيادة القلب 50 مراجعاً؛ فيما تلقى 275 شقيقًا سوريًا العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت العيادة النسائية مع 218 حالة، وعيادة الجراحة مع 285 حالة، والعظام 183 حالة، والباطنية 283 حالة، بالإضافة إلى عيادات الأسنان 250 ” .

وأضاف: عيادة الجلدية تعاملت مع 325 حالة، وبلغ مراجعو عيادة الأذنية 235 حالة؛ أما المطاعيم فاستقبلت 93 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضِمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” ، وأجرى قسم المختبر 208 تحاليل مخبرية و56 تحليلاً إشعاعياً.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة السعودية تقدم الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين سواء في الداخل السوري أو الدول المجاورة له؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ووزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية.

وأضاف: الحملة تعمل على آلية الاستباق في استحداث كل ما هو في مصلحة الشقيق السوري، وتوفير كل سبل الراحة له، ونثمّن الدور الكبير الذي يبذله الشعب السعودي في الوقوف الصادق مع أشقائهم من الشعب السوري العزيز؛ انطلاقاً من الواجب الديني والإنساني تجاههم.

فيما عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين، عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي؛ لقاء وقفتهم الصادقة إلى جانب أشقائهم من الشعب السوري جراء الأزمة المستمرة في بلادهم.