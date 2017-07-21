مسؤول أمريكى: لا دليل على مقتل أبو بكر البغدادى - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صرح مسؤول أمريكى فى مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنه لم يطلع على أى معلومات تؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى قتل.

وقال نيكولاس راسموسن مدير مركز مكافحة الإرهاب: ” لم أر شيئا يقودنى للاعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش قد أقصى من ساحة القتال. نعرف الكثير. فقط ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته ” .