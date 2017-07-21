مسؤول أمريكى: لا دليل على مقتل أبو بكر البغدادى - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول أمريكى: لا دليل على مقتل أبو بكر البغدادى
صرح مسؤول أمريكى فى مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أنه لم يطلع على أى معلومات تؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى قتل.
وقال نيكولاس راسموسن مدير مركز مكافحة الإرهاب: ” لم أر شيئا يقودنى للاعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش قد أقصى من ساحة القتال. نعرف الكثير. فقط ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 4781 ] نشر منذ 3 ساعات
البغدادي القذر بين اخوانه وربعه اما في قم في منزل الخميني او في منزل بوتن هذا افضل من قتل وفجر ودمر المسلمين والعرب نيابة عن اعدائهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 3 ساعات
البغدادي بحضن الطاغوت خامنئي ,, هو ولي امره والأب الأوحد للحركه التخريبيه ,,
,, شمس تطلع خبر يبان ,,