بالصور.. حفر الباطن تودع الشهيد الحربي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ودعت محافظة حفر الباطن، اليوم الجمعة، شهيد الواجب الجندي عبيد بن فلاح الحربي، الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه.

وأدت جموع المصلين بالجامع الكبير بالقيصومة، صلاة الميت عقب صلاجة الجمعة، اعلى جثمان الشهيد بحضور مساعد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وجمع من المواطنين.

وقدم الحضور التعزية لذوي الشهيد الجندي عبيد الحربي، مؤكدين أن الفقيد استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعًا عن أمن وحدود الوطن، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يعلي درجته ويسكنه فسيح جناته.