سماء غابة رغدان تشهد عرض للألعاب النارية في أسبوعها الرابع - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان صيف الباحة 38، عروض الألعاب النارية؛ حيث تشهد سماء غابة رغدان الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، عرض للألعاب النارية في أسبوعها الرابع على التوالي والتي ستستمر حتى نهاية مهرجان صيف هذا العام .

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق أكثر من 19 آلف قذيفة الالعاب نارية خلال الفترة الماضية من مختلف الأنواع والاشكال وسط تواجد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين وأهالي المنطقة ويستمتع أهالي وزوار المنطقة بعروضٍ رائعة تضيء سماء المنطقة، ويحرص الكثيرون من المصطافين على التقاط صور للألعاب النارية التي تشكل ألوانا جمالية في سماء المنتزه .