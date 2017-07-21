إصابة عائلة بمنطقة الباحة في إنفجار أنبوبة غاز - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

تلقت الجهات المعنية بمنطقة الباحة بقرية دوس، بلاغاً لتعرض عدد من أفراد عائلة لإصابات عدة نتيجة انفجار أنبوبة غاز؛ حيث انتقلت الفرق الإسعافية للموقع وعند مباشرتها وجدت ثلاث حالات بالموقع ” طفلة في العاشرة من العمر، وامرأتين ثلاثينية وخمسينيه وقد أصيبت الطفلة بكسر مفتوح في القدم، بينما أصيبت المرأة الثلاثينية بحروق من الدرجة الثالثة وكسر في الركبة، فيما أصيبت المرأة الخمسينية بحروق من الدرجة الثانية في معظم أجزاء الجسم.

وذكر – المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، لأنه انتقلت فرق الهيئة الإسعافية لمنزل عائلة بقرية الخاجة في دوس، اليوم، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض عدد من أفراد الأسرة لإصابات متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة غاز بداخل المنزل؛ حيث باشرت الموقع ووجدت إصابتين ” طفلة في العاشرة وامرأة ثلاثينية ” ، وتم نقلهما بواسطة إسعافات الهيئة للمستشفى، فيما تولى إسعاف الدفاع المدني نقل الحالة الثالثة لامرأة خمسينية.