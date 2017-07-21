ترامب وأوباما وكلينتون يعلنون تعاطفهم مع سرطان جون ماكين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعرب ساسة أمريكيون كبار، عن تعاطفهم ومساندتهم للسيناتور الجمهوري جون ماكين على خلفية العميلة الجراحية التي أجريت له لإزالة ورم خبيث في الدماغ.

وعبّر في هذا السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته لجون ماكين بالشفاء العاجل، ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله : ” السيناتور جون ماكين كان مقاتلا دائما. أنا وميلانيا بجوارحنا مع ماكين وجميع أفراد أسرته. تعافوا سريعا ” .

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون هي الأخرى عبّرت عن تعاطفها مع السيناتور جون ماكين، وكتبت على حسابها في تويتر قائلة: ” جون ماكين رجل بارع. مشاعرنا منذ مساء اليوم مع جون وسيندي وأطفالهما الرائعين وجميع أفراد أسرتهما ” .

كما عبّر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أيضا عن مشاعر التعاطف والمساندة، وقال في تغريدة على تويتر: ” جون ماكين: بطل أمريكي وأحد أكثر المقاتلين الذين عرفتهم بسالة. السرطان لا يعلم مع من يتعامل، أرسلة إلى الجحيم يا جون ” .

يذكر أن الأنباء تحدثت في وقت سابق أن الأطباء اكتشفوا ورما سرطانيا في المخ لدى السيناتور جون ماكين وفيما بعد قاموا بإزالته بنجاح.