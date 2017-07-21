بالفيديو.. عسكري أمريكي يعترف بـ " قتله 2746 ″ عراقيًا " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف الرقيب في الجيش الأمريكي ديلارد جونسون، عن قتله أكثر من 2746 عراقيا خلال 5 سنوات قضاها أثناء خدمته في العراق بين الأعوام 2005 – 2010.

وقال جونسون الجندي الأكثر دموية في تاريخ الجيش الأمريكي، إنه قام بتأليف كتاب أسماه ” كارنيفور ” ، ذكر فيه أنه “ومنذ قدومه للعراق لم يكن يمر يوم واحد دون أن يقوم بقتل عراقي أو اثنين ” .

وأشار ” جونسون ” إلي مذيعة في قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية، أن أول عمليه قتل له، كانت عندما أقدم على قتل 13 عراقيا في حافلة للركاب عن طريق دهسهم بمدرعته بالقرب من مدينة السماوة جنوب العراق.