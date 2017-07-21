فصل وافد لبناني من عمله لنشره تدوينة مسيئة للمملكة ولسوء الأداء والسلوك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله وافد لبناني بحق المملكة إلى المعهد التقني لخدمات البترول، حيث يعمل الوافد، وذلك بعدما قام بنشر تدوينة على حسابه في ” فيسبوك ” تتضمن عبارات مسيئة للمملكة، فيما أكد المعهد أنه تم فصل ذلك الموظف من عمله.

وأرفق الناشطون صورة من تدوينة الوافد المسيئة، ضمن تغريدة إلى الحساب الرسمي للمعهد التقني على ” تويتر ” ، قائلين إنه يعمل بالمعهد ويطالبون بفصله وتوظيف مواطن سعودي مكانه.

من جانبه قال المعهد التقني السعودي لخدمات البترول رداً على ذلك: ” نفيدكم بأن الشخص المذكور قد تم فصله من المعهد بعد فترة وجيزة من بداية عمله؛ وذلك لسوء أدائه وسلوكه السيئ ” .