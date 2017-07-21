فصل وافد لبناني من عمله لنشره تدوينة مسيئة للمملكة ولسوء الأداء والسلوك - صحيفة صدى الالكترونية

فصل وافد لبناني من عمله لنشره تدوينة مسيئة للمملكة ولسوء الأداء والسلوك
استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاله وافد لبناني بحق المملكة إلى المعهد التقني لخدمات البترول، حيث يعمل الوافد، وذلك بعدما قام بنشر تدوينة على حسابه في ” فيسبوك ” تتضمن عبارات مسيئة للمملكة، فيما أكد المعهد أنه تم فصل ذلك الموظف من عمله.
وأرفق الناشطون صورة من تدوينة الوافد المسيئة، ضمن تغريدة إلى الحساب الرسمي للمعهد التقني على ” تويتر ” ، قائلين إنه يعمل بالمعهد ويطالبون بفصله وتوظيف مواطن سعودي مكانه.
من جانبه قال المعهد التقني السعودي لخدمات البترول رداً على ذلك: ” نفيدكم بأن الشخص المذكور قد تم فصله من المعهد بعد فترة وجيزة من بداية عمله؛ وذلك لسوء أدائه وسلوكه السيئ ” .
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