آلاف الاردنيين يتظاهرون تنديدًا بإجراءات إسرائيل في الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

نظم آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، تظاهرات في عمّان ومدن أخرى، تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدين دعمهم خيار المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية.

وشارك أكثر من 8 آلاف شخص في التظاهرة التي صدحت حناجر المشاركين بهتافات بينها ” بالروح بالدم نفديك يا أقصى ” و ” اهتف وسمع كل الناس إحنا للأقصى حراس ” و ” على الأقصى رايحين شهداء بالملايين ” .

وكما هتف هؤلاء ” ألف تحية ألف تحية للي يقوم بعملية ” و ” عن أقصانا لا بديل، لأجله نحرق إسرائيل ” ، فيما أحرقوا علم إسرائيل وداسوه.