آلاف الاردنيين يتظاهرون تنديدًا بإجراءات إسرائيل في الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

آلاف الاردنيين يتظاهرون تنديدًا بإجراءات إسرائيل في الأقصى
نظم آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، تظاهرات في عمّان ومدن أخرى، تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدين دعمهم خيار المقاومة في وجه الاعتداءات الصهيونية.
وشارك أكثر من 8 آلاف شخص في التظاهرة التي صدحت حناجر المشاركين بهتافات بينها ” بالروح بالدم نفديك يا أقصى ” و ” اهتف وسمع كل الناس إحنا للأقصى حراس ” و ” على الأقصى رايحين شهداء بالملايين ” .
وكما هتف هؤلاء ” ألف تحية ألف تحية للي يقوم بعملية ” و ” عن أقصانا لا بديل، لأجله نحرق إسرائيل ” ، فيما أحرقوا علم إسرائيل وداسوه.
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