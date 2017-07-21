قطر تناور: الحد من ظهور " القرضاوي " وترحيل فيصل القاسم إلى لندن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ترددت أنباء غير مؤكدة؛ بأن نظام قطر بدأ مناورات مكشوفة للالتفاف على مطالب الدول العربية المقاطعة للدوحة.. وقالت مصادر داخل أروقة قناة الجزيرة لـ ” صدى ” ، مشترطة عدم الكشف عن اسمها، أن هناك تعليمات يرجح أنها صادرة عن تميم بن حمد، أمير قطر، تقضي بتخفيف القناة لهجتها تجاه الدول الأربع: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات الصادرة تتسم بالعمومية، وعدم الوضوح، وتفتقد للتحديد، مرجحة أنها مجرد ” مناورة ” ، لتخفيف الضغوط عن نظام تميم بن حمد.

وكشفت المصادر أن التعليمات تتضمن الحد من ظهور مفتي الإخوان الإرهابي، يوسف القرضاوي، واقتصار ظهوره على البرامج الدينية فقط.

وأفادت المصادر بأن التعليمات تتضمن أيضًا ترحيل متوقع لمقدم برنامج ” الاتجاه المعاكس ” فيصل القاسم، إلى العاصمة البريطانية لندن، مرجحة انتقال بعض رموز جماعة الإخوان الإرهابية إلى العاصمة التركية أنقرة.