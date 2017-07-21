السيطرة علي حرائق غابات كاليفورنيا - صحيفة صدى الالكترونية

ساكرامنتو(صدى):

أعلنت الشرطة في بلدة ماريبوسا بوسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن السكان ربما يتمكنون من العودة إلى منازلهم اليوم الجمعة بعد أعلان الحماية المدنية من السيطرة علي حرائق غابات دمرت عشرات المنازل في الأيام القليلة الماضية.

وترك حوالي ألفين من سكان ماريبوسا التي تقع عند سفح جبال سييرا نيفادا منازلهم يوم الثلاثاء الماضي مع اقتراب ألسنة حريق دتويلر من الأحياء السكنية، وأتت ألسنة اللهب على 99 مبنى بينها 50 منزلاً في المنطقة وفق ما قال مسؤولون محليون ومن سلطات الولاية.

وقال رئيس شرطة ماريبوسا دوج بينويز خلال اجتماع مع الأهالي بشأن الحريق أمس الخميس، ” نخوض محادثات مفصلة للغاية بشأن عودة السكان ” ،مضيفًا أن السلطات تأمل في أن يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم اليوم ” .