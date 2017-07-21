الملكة إليزابيث تعرض هدايا " لا تقدر بثمن " أمام الزائرين لقصر باكنجهام.. غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تعرض ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، غدًا السبت، مجموعة فاخرة من الهدايا المملوكة لها، أمام الزائرين لقصر باكنجهام.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن المجموعة المعروضة من الهدايا الرائعة ” لا تقدر بثمن ” ، وتتصدرها هدية حصلت عليها من أمير سعودي، عام 1997.

وحصلت الملكة على هذه الهدايا خلال رحلاتها حول العالم (200 جولة، بـ130 دولة) ونظرًا لضخامتها، فقد قرر المسؤولون بالقصر الملكي الاكتفاء بعرض 200 هدية فقط.

كما تم اختيار هذه الهدايا بعناية كبيرة، لاسيما هدية الأمير السعودي ” مجسم لعدد من الجمال المصنوعة من الذهب، تقف تحت نخلة مصنوعة من الفضة، ويتدلى منها التمر ” .

وتتعامل الملكة مع جميع الهدايا التي تحصل عليها بحرص شديد، من خلال سكرتيرها الخاص على تخزينها ضمن الهدايا الملكية، ومن بين الهدايا المعروضة لوحات تم رسمها للملكة إليزابيث.

ومن بين الهدايا الأكثر طرافة التي حصلت عليها الملكة، فيل صغير قدمه لها رئيس الكاميرون أهيدجو عام 1972، ونظرًا لأن وزنه يتعدى النصف طن فقد قررت الملكة إرسال الفيل إلى حديقة حيوان لندن ثم تم نقله بعد ذلك لحديقة حيوان قرية ” وهيبسنيد ” .