صفحة " الردع السعودي " تفضح استراتيجية قطر مع إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تدوينة نقلت فيها اعتراف من حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، كان قد أدلى به للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وكتبت صفحة ” الردع السعودي ” تحت هاشتاج ” جمعه تخفيف الضغط على قطر ” : ” اعترف الإرهابي حمد بن جاسم للقذافي: كل ما زاد الضغط علينا تواصلنا مع إسرائيل ليخففونه ” .

