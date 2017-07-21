صفحة " الردع السعودي " تفضح استراتيجية قطر مع إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

صفحة ” الردع السعودي ” تفضح استراتيجية قطر مع إسرائيل
نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تدوينة نقلت فيها اعتراف من حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، كان قد أدلى به للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وكتبت صفحة ” الردع السعودي ” تحت هاشتاج ” جمعه تخفيف الضغط على قطر ” : ” اعترف الإرهابي حمد بن جاسم للقذافي: كل ما زاد الضغط علينا تواصلنا مع إسرائيل ليخففونه ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 4 ساعات
اهب ياوجه الثعلب الماكر ..
,, انت سبب خراب قطر والدول الخليجيه والعربيه وزودتها مع باكستان والهند ,,
,, عليك من الله ماتستحق ياالخادع الماكر ,,
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9473 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂
اي والله يشبه الثعلب
اخزاهم الله هو وولد موزه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11527 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا قديم وهو معروف بعلاقة باسرائيل وهو مهندس العلاقه معها وله فيها منزل كبير يطل على البحر
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 3 ساعات
ماهم شي وما همهم الامن القومي العربي
بل هم من يرغبون باستمرار الثورات العربية ولا ننسى دور قناة الجزيره في تلك الفتره ودور قطر في اثارتها
قطر حقدهم على السعوديه أشد من ايران