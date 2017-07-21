زوجة رئيس الحكومة اليابانية تستعمل " حيلة نسائية " للهروب من ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة رئيس الحكومة اليابانية تستعمل ” حيلة نسائية ” للهروب من ترامب
لجأت زوجة رئيس وزراء اليابان آكي آبي، إلى ” حيلة ذكية ” لتجنب الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل عشاء جمعهما معًا على هامش قمة العشرين التي عقدت في هامبورج بألمانيا.
الحيلة التي استخدمتها سيدة اليابان الأولى كانت ادعاء عدم إجادة اللغة الانجليزية، فلم تمنح ترامب الذي جاء مقعده بجوارها أي فرصة لتبادل الحديث معها، خلال ساعتين استغرقهما العشاء.
abdul[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 23 دقيقة
مي نو انجليز
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30112 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههههه ,, رهيبه ,,
,, من له حيلة فااليحتال ، هربت من النسونجي بذكاء ,, ماتبي البذاءه ,,