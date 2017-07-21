مهرجان أبها يحتفي بأبناء " إنسان " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفى مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م بأبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” إنسان ” .

جاء ذلك خلال استضافتهم أمس الخميس خلال زياراتهم للمنطقة ضمن رحلات برنامج ” عيش السعودية ” التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث كان في استقبالهم نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ومهرجان أبها يجمعنا مشبب القحطاني، الذي قدم لهم هدايا بهذه المناسبة، كما رافقهم في زيارة عدد من الفعاليات، وأخذ جولة في الباص السياحي.

أبناء ” إنسان ” أبدوا سعادتهم بزيارة فعاليات المهرجان، وعدد من المنتزهات والمناطق السياحية بمدينة أبها، مقدمين الشكر لمجلس التنمية على حسن الضيافة والاستقبال.