هوندا تتباهى بسيفيك Type R معدل مصمم من قبل OneRepublic - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تستمر جولة هوندا سيفيك بشكل قوي وهذا العام تحتفل الشركة من خلال الكشف عن سيفيك Type R المعدلة من قبل OneRepublic وتحمل السيارة تصميم خاص مع طلاء خارجي لامع أسود مطفي مع لمسات حمراء علي غطاء المحرك والعتبات الجانبية والاسبويلر الخلفي كما تأتي السيارة بعجلات بلونين ألومنيوم وشعار OneRepublic وتوقيعات خاصة.

وستعرض السيارة بجانب دراجة هوندا Rebel المعدلة وقالت الشركة أن كلاهما يأتي بوحي التصميم المعاصر الواضح كما ستطلق هوندا عدد من المسابقات التي تشمل مسابقة أي سيفيك R تملك ؟ والتي ستعطي جائزة لفائز محظوظ اختار سيارة سيفيك سيدان أو كوبيه أو هاتشباك أو Si أو Type-R كما سيحصل العشاق علي فرصة للفوز بالدراجة النارية السابقة أو حضور الحدث في لوس أنجلوس.

وكانت جولة هوندا 2017 قد بدأت في بداية الشهر الجاري وشهدت جولة OneRepublic ضيوف من نوعية خاصة مثل جيمس آرثر وفيتز وذا تانترومز وستنتهي الجولة في 12 سبتمبر وستزور مدن دالاس ومونتريال وفونيكس وتورنتو ومونتاين فيو وكاليفورنيا.