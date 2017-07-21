" كيا سورينتو 2018 " أكثر أناقة وفخامة مع تعديلات أمامية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت كيا بتحديث سيارتها سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات كموديل 2018 في بلدها الأصلي في كوريا الجنوبية، وفي حين أن التغييرات المقدمة بسيطة، ولكنها ملحوظة إلى حد ما. والبداية مع المقدمة، حيث تعتمد كيا سورينتو 2018 على شبكة تهوية من الكروم معدلة بشكل طفيف، بالإضافة إلى زوج من المصابيح الأمامية ليد الأكثر دقة مع أضواء تشغيل نهارية مدمجة.

كما تقترن المصابيح الأمامية مع مصابيح الضباب الرباعية الجديدة على جانبي الصادم، مع فتحات الهواء باللون الأسود اللامع والبني مما يجعل سورينتو تبدو أكثر روعة وأناقة وفخامة من الطراز الحالي. أما في الخلف، فتم اضافة المصابيح الخلفية الجديدة مع تصميم أكثر تعقيدا جنبا إلى جنب مع اسبويلر سقف ومخارج عادم مزدوجة مع عجلات مختلفة تساعد على استكمال التعديلات.

وفي كوريا الجنوبية، سيتم عرض سورينتو 2018 بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر ومحرك بنزين سعة 2.0 لتر، وكلاهما يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وتحدثت الشركة عن السيارة قائلة : “أداء سورينتو وجوانبها العملية قد زادت من شعبيتها في سوق سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم ونحن نتوقع المزيد من الاقبال من عملائنا مع تحول السيارة لتصبح أكثر فخامة ” .