كيا ريو pulse الخاصة الجديدة في طريقها للنور - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت كيا نسخة محدودة جديدة من عائلة ريو في المملكة المتحدة، والتي يمكن طلبها بسعر 14.595 استرليني أو ما يعادل 19.049 دولار ويطلق عليها ريو pulse وتأتي قياسياً باللون الابيض أو الأسود منتصف الليل وكلاهما يقدم كخيار في بقية أسرة السيارة السوبيرميني.

ومن الميزات الأخرى التي تميزها فتحات أمامية حمراء، ونفس اللون في أغطية المرايا الجانبية والديكورات الخاصة والسقف إلى جانب الشبك الأسود مع اطارات من الكروم والعجلات مقاس 17 بوصة مع إطارات 205/45. وفي الداخل، تستفيد كيا ريو pulse الجديدة من الفرش الأسود والأحمر من الجلد الصناعي وعجلة القيادة الجلدية وناقل الحركة الجلدي ودواسات الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أنها تأتي بنظام الترفيه في السيارة مع شاشة تعمل باللمس ملونة 5 بوصة وراديو DAB والكاميرا الخلفية مع بلوتوث ونقاط شحن أمامية وخلفية مع شاشة 3.5 بوصة وحساسات ركن خلفية. وتشمل ميزات السلامة النشطة التحكم الإلكتروني في الثبات، وإدارة ثبات المركبة، والتحكم في مسار السيارة، والتحكم في الفرامل في المنعطفات، والمساعدة على الطرق الصاعدة.

وسيتوجب على أولئك الذين يتطلعون إلى شراء هذا الإصدار الخاص من طراز السوبيرميني أن يستقروا على محرك البنزين ذو الأربع أسطوانات سعة 1.25 لتر والذي يولد قوة 83 حصان و 121 نيوتن من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات.