بالصور.. أوبل تطلق انسجنيا GSi بقوة 252 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هذه هي أوبل إنسيجنيا GSi الجديدة التي تعتبر النسخة الأكثر رياضية من هذا النموذج متوسط الحجم، والتي من المتوقع أن تظهر لاول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر. وتأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني بقوة 252 و 400 نيوتن متر من عزم الدوران ويقترن بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من ثمانية سرعات جديدة مع دواسات لنقل الحركة على عجلة القيادة.

وأشارت أوبل أيضا إلى أنه على الرغم من أن النموذج الجديد أقل قوة بواقع 69 حصان عن إنسينيا OPC السابقة، فإنه لا يزال يحقق وقتا أسرع على النوربورجرينج. وقال فولكر سترايسك، مدير أوبل لسيارات الأداء ورياضية السيارات: “هذا المزيج من الوزن المنخفض وخاصة على المحور الأمامي ومركز الثقل المنخفض، وسهولة التعامل، والقوة العالية على والجر المميز هو الذي يجعل GSi سريعة وتقدم كفاءة نقية كما أن الثبات في مستوى عالي مثالي لنوردزكليف علي النوربورجرينج كما توفر ميزات السلامة على الطرق العامة ” .

وأحد الأسباب التي تجعل GSi أخف وزنا بواقع 160 كجم عن الإصدار السابق OPC، الشاسيه الجديد كليا كما تأتي السيارة بمجموعة جديدة من نوابض التعليق الأقصر وممتصات الصدمات المتكيفة ومجموعة من مكباح بريمبو الأكبر والعجلات الاختيارية 20 بوصة مع إطارات ميشلان Pilot Sport 4 S.

وهناك سبب آخر هو نظام الدفع الرباعي المتقدم الذي يأتي مع نظام توزيع عزم الدوران للمحور الخلفي ويمكن للسائق الاختيار بين وضعيات القيادة Standard و Tour و Sport و Competition مع نظام لتعديل ممتصات الصدمات والتوجيه وناقل الحركة ودواسة التسارع. وفي الداخل فأكبر الاختلافات تشمل المقاعد الرياضية الجديدة التي طورتها أوبل وهناك أيضا عجلة القيادة المسطحة في جزئها السفلي والملفوفة في الجلد، ومجموعة من الدواسات الألومنيوم والسقف الأسود ليناسب الطابع الرياضي للسيارة الجديدة.

ولم تفصح شركة أوبل عن بيانات الأداء الخاصة بالسيارة انسجينيا GSi الجديدة بعد، ولكنها قالت إنها تعمل أيضا على إصدار الديزل.