عشرات المصريين ينظمون وقفة بالإسكندرية تنديدًا بدعم قطر للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نظم العشرات من المواطنين المصريين، بميدان مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وقفة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنديدا للدعم القطري للإرهاب.

تظاهر العشرات من المواطنين، بميدان مسجد القائد إبراهيم، بالإسكندرية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنديدا للدعم القطري للإرهاب.

وحمل المشاركون في الوقفة العلم المصري، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتات ” نثق فيك ياريس ” ، ” قطر تدعم الإرهاب ” ، ” رسالة إلى قطر.. من أراد بمصر سوء أهلكه الله ” ، ” النصر لمصر ” .