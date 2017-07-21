 عشرات المصريين ينظمون وقفة بالإسكندرية تنديدًا بدعم قطر للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 21

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. عشرات المصريين ينظمون وقفة بالإسكندرية تنديدًا بدعم قطر للإرهاب

عشرات المصريين ينظمون وقفة بالإسكندرية تنديدًا بدعم قطر للإرهاب

عشرات المصريين ينظمون وقفة بالإسكندرية تنديدًا بدعم قطر للإرهاب
القاهرة(صدى):

نظم العشرات من المواطنين المصريين، بميدان مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وقفة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنديدا للدعم القطري للإرهاب.

تظاهر العشرات من المواطنين، بميدان مسجد القائد إبراهيم، بالإسكندرية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنديدا للدعم القطري للإرهاب.

وحمل المشاركون في الوقفة العلم المصري، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتات ” نثق فيك ياريس ” ، ” قطر تدعم الإرهاب ” ، ” رسالة إلى قطر.. من أراد بمصر سوء أهلكه الله ” ، ” النصر لمصر ” .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *