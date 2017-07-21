بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، صباح أمس، اضطرارياً في مطار مانشستر، ولذلك لوجود خلل في أحد الجنيحات المساعدة للطائرة.

وأوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية، في بيان لها بأنه وخلال الهبوط التدريجي لطائرة “ السعودية ” من طراز (B787-9) في رحلتها رقم 123 المتجهة من جدة إلى مانشستر ظهر أمس الخميس 20 يوليو 2017م، تلقى قائد الطائرة تنبيها من أجهزة الطائرة بوجود خلل في أحد الجنيحات المساعدة على تخفيف سرعة الهبوط.

وأضاف البيان: ” قام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بمطار مانشستر بالوضع والتزود منه بالمعلومات اللازمة حيال جاهزية المدرج للهبوط في مثل هذه الحالة، حيث تفرض أنظمة السلامة أن يكون المدرج جافا وغير مبتل.

ونظرًا لهطول أمطار صباح أمس فقد طلب برج المراقبة من قائد الطائرة الاستمرار بالتحليق حتى يتم إبلاغه بجاهزية المدرج للهبوط الآمن، وقام قائد الطائرة بعملية التحليق إلى أن تلقى الإذن وهبطت الطائرة بشكل طبيعي ولله الحمد.

وأدى طاقم القيادة وفريق الخدمة الجوية على متن الطائرة دورهم على الوجه الأكمل وفق إجراءات وقواعد السلامة المعتمدة بفضل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات رفيعة وتدريب مكثف حيث طمأنوا ضيوف الخطوط “ السعودية ” بالوضع حتى هبطت الطائرة وغادرها الضيوف إلى صالة الوصول .