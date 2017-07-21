ورقة نقدية تثير مخاوف حجاج الهند - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتشرت معلومات ” غير موثقة ” فحواها أن بنوك السعودية لن تحول ورقة المالية ” من فئة 2000 روبية ” إلى ريالات، مما أثار الذعر لدي الحجاج القادمون من الهند إلى السعودية

وأوضحت المعلومات ” المتداولة في الصحافة الهندية ” ، أن هذه المعلومات شاعت بين الحجاج الهنود، عقب ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع ” دكان كرونيكال ” الهندي، أن الشائعات تحدثت عن أن بنوك المملكة لن تسمح بتحويل ورقة الـ 2000 روبية إلى ريالات، موضحًا أن سلطات الجمارك الهندية تسمح لكل حاج بحمل 25 ألف روبية، بالإضافة إلى مبلغ محدد من الدولارات الأمريكية.

وتقدم لجنة الحج لكل حاج 2100 ريال سعودي لكي يتمكن الحجاج من شراء ما يريده أثناء تأدية المناسك.