فيديو قديم لسيدة اليابان الأولى يحرج " ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو قديم لسيدة اليابان الأولى يحرج ” ترامب “
تداول عدد من اليابانيون مقطع فيديو للسيدة اليابانية الأولى يكذب ادعاءات “ترامب”، وهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة في مؤسسة فورد عام 2014 .
وكان قد ادّعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي ، أن زوجة رئيس الوزراء الياباني ” آكي بي ” لا تتحدث أي كلمة بالإنجليزية ولا حتى ” مرحبا ” .
وأكد ترامب : ” كنت أجلس بجوار زوجة رئيس الوزراء الياباني في قمة العشرين أثناء تناول وجبة العشاء، واعتقد أنها سيدة رائعة، لكنها لا تتحدث الإنجليزية ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههه
,, قلنا لك تبي فرقى بذائتك ,, ماتبي تتكلم انقليزي ,, هي باالغصب ؟؟
,, ضحكت عليك ام عيون امبقطه ,,