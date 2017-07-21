فيديو قديم لسيدة اليابان الأولى يحرج " ترامب " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول عدد من اليابانيون مقطع فيديو للسيدة اليابانية الأولى يكذب ادعاءات “ترامب”، وهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة في مؤسسة فورد عام 2014 .

وكان قد ادّعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي ، أن زوجة رئيس الوزراء الياباني ” آكي بي ” لا تتحدث أي كلمة بالإنجليزية ولا حتى ” مرحبا ” .

وأكد ترامب : ” كنت أجلس بجوار زوجة رئيس الوزراء الياباني في قمة العشرين أثناء تناول وجبة العشاء، واعتقد أنها سيدة رائعة، لكنها لا تتحدث الإنجليزية ” .