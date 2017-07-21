بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد تمكّن عداء صيني ” خارق ” من التفوّق على مقاتلة حربية في سباق الـ 100 متر.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة انطلاق العداء والمقاتلة في الوقت نفسه عبر المدرج، وصولاً إلى تحقيق الفوز بفارض ضئيل.