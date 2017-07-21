بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد تمكّن عداء صيني ” خارق ” من التفوّق على مقاتلة حربية في سباق الـ 100 متر.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة انطلاق العداء والمقاتلة في الوقت نفسه عبر المدرج، وصولاً إلى تحقيق الفوز بفارض ضئيل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 5 ساعات
اخص يا الطيار ,,
… اجل سبقت الطياره ؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11527 ] نشر منذ 5 ساعات
يكون خير
مؤدب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 ساعات
ياصحيفة صدى انتوا اكبر من الشئ هذا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 987 ] نشر منذ 3 ساعات
قالوا وشدراك إنها كذبه.؟ قلت من كبرها .😂😂
ابو لما[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين
اييييه يادنيا ذكرني بايام شبابي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه