 بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية

بالفيديو.. عدّاء صيني يسابق مقاتلة حربية
مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد تمكّن عداء صيني ” خارق ” من التفوّق على مقاتلة حربية في سباق الـ 100 متر.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة انطلاق العداء والمقاتلة في الوقت نفسه عبر المدرج، وصولاً إلى تحقيق الفوز بفارض ضئيل.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 5 ساعات

اخص يا الطيار ,,

… اجل سبقت الطياره ؟؟

[ عدد التعليقات: 11527 ] نشر منذ 5 ساعات

يكون خير

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 ساعات

ياصحيفة صدى انتوا اكبر من الشئ هذا

[ عدد التعليقات: 987 ] نشر منذ 3 ساعات

قالوا وشدراك إنها كذبه.؟ قلت من كبرها .😂😂

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 2 ساعتين

اييييه يادنيا ذكرني بايام شبابي.

[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه

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