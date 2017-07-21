⁠⁠⁠⁠⁠تعرف على جهود ومبادرات ولي العهد لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، طلب من الخرطوم أن تتواصل مع وزارة الخارجية الأميركية، والبنتاجون، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة المخابرات المركزية، لإزالة كل القضايا العالقة بين البلدين، تمهيدًا لرفع العقوبات الأميركية من على السودان.

يأتي ذلك بعد أن قادت جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين، تمهيدًا لرفع العقوبات عن السودان بعدما علقت الخرطوم المفاوضات مع واشنطن قبل أيام.

وأشار ” غندور ” ، في تصريحاتٍ صحفية، إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على طلب ولي العهد بالتواصل مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ولي العهد طالب بالتواصل المؤسسي والإيجابي مع واشنطن، وتأكيد موقف الرياض الداعم للسودان لرفع العقوبات عنه.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي وفقًا لـ ” غندور ” برفع العقوبات عن السودان بحلول 12 أكتوبر المقبل، حال استمر التعاون بين البلدين على نفس الوتيرة في المسارات المتفق عليها.