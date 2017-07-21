جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

تعلن جهة شبه حكومية تعني بالاقتصاد عن حاجتها لوظائف شاغرة لديها :

الوظيفة : ( مدير إدارة العلاقات والاعلام والنشر ) بحسب الشروط التالي ذكرها:

١- القدرة على رسم السياسات والاستراتيجيات الاعلامية وضمان تطبيقها.

٢- خبرة في اصدار البيانات الصحفية وكتابة المقالات.

٣- التمتع بعلاقات قوية مع كافة الوسائل الإعلامية ومصادر الاعلام والاخبار في الداخل والخارج.

٤- القدرة على انتاج الاصدارات الصحفية والبروشورات والاشراف الفني والاخراجي لها.

٥- التفاعل المباشر والحيوي مع منصات وبرامج التواصل الاجتماعي.

٦- القدرة على اقامة المؤتمرات الصحفية والندوات والمعارض والفعاليات وادارتها والترويج لها عبر القنوات الاعلامية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:

١- شهادة جامعية في مجال العلاقات العامة والاعلام.

٢- خبرة في مجال إدارة العلاقات العامة والاعلام لا تقل عن ١٠ سنوات.

٣- مهارات عالية في إعداد التصاميم.

٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.

٥- يفضل إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.

٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.

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الوظيفة : ( مدير إدارة الاستثمار والتسويق ) بحسب الشروط التالي ذكرها:

١- القدرة على رسم السياسات والبرامج وضمان تطبيقها.

٢- القدرة على اعداد التقارير التحليلية عن مايحدث من تطورات واحداث.

٣- القدرة على تنظيم وادارة الفعاليات وعقد الندوات على الصعيدين المحلي والدولي.

٤- القدرة على الاشراف على كافة الانشطة التسويقية والترويجية.

٥- القدرة على الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية.

٦- القدرة على اعداد الميزانيات التقديرية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:

١- شهادة جامعية في مجال إدارة الادارة والتسويق.

٢- خبرة في مجال إدارة الاعمال أو التسويق لا تقل عن ١٠ سنوات.

٣- مهارات عالية في إعداد الدراسات المتعلقة بالسوق.

٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.

٥- إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.

٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.

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المميزات :

١- نقدم رواتب منافسة ومجزية

٢- تأمين طبي vip

٣- بونص سنوي ثابت

٤- بيئة عمل صحية

٥- دوام ٨ ساعات ، ٥ أيام بالاسبوع

٦- إجازة ٣٦ يوم بالسنة

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