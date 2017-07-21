جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة
تعلن جهة شبه حكومية تعني بالاقتصاد عن حاجتها لوظائف شاغرة لديها :
الوظيفة : ( مدير إدارة العلاقات والاعلام والنشر ) بحسب الشروط التالي ذكرها:
١- القدرة على رسم السياسات والاستراتيجيات الاعلامية وضمان تطبيقها.
٢- خبرة في اصدار البيانات الصحفية وكتابة المقالات.
٣- التمتع بعلاقات قوية مع كافة الوسائل الإعلامية ومصادر الاعلام والاخبار في الداخل والخارج.
٤- القدرة على انتاج الاصدارات الصحفية والبروشورات والاشراف الفني والاخراجي لها.
٥- التفاعل المباشر والحيوي مع منصات وبرامج التواصل الاجتماعي.
٦- القدرة على اقامة المؤتمرات الصحفية والندوات والمعارض والفعاليات وادارتها والترويج لها عبر القنوات الاعلامية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:
١- شهادة جامعية في مجال العلاقات العامة والاعلام.
٢- خبرة في مجال إدارة العلاقات العامة والاعلام لا تقل عن ١٠ سنوات.
٣- مهارات عالية في إعداد التصاميم.
٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.
٥- يفضل إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.
٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.
————————————–
الوظيفة : ( مدير إدارة الاستثمار والتسويق ) بحسب الشروط التالي ذكرها:
١- القدرة على رسم السياسات والبرامج وضمان تطبيقها.
٢- القدرة على اعداد التقارير التحليلية عن مايحدث من تطورات واحداث.
٣- القدرة على تنظيم وادارة الفعاليات وعقد الندوات على الصعيدين المحلي والدولي.
٤- القدرة على الاشراف على كافة الانشطة التسويقية والترويجية.
٥- القدرة على الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية.
٦- القدرة على اعداد الميزانيات التقديرية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:
١- شهادة جامعية في مجال إدارة الادارة والتسويق.
٢- خبرة في مجال إدارة الاعمال أو التسويق لا تقل عن ١٠ سنوات.
٣- مهارات عالية في إعداد الدراسات المتعلقة بالسوق.
٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.
٥- إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.
٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.
————————————–
المميزات :
١- نقدم رواتب منافسة ومجزية
٢- تأمين طبي vip
٣- بونص سنوي ثابت
٤- بيئة عمل صحية
٥- دوام ٨ ساعات ، ٥ أيام بالاسبوع
٦- إجازة ٣٦ يوم بالسنة
ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17675 ] نشر منذ 1 ساعة
الظاهر أنا المقصود
احم احم🤗🤗🤗
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂