 جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة

جهة شبه حكومية تعلن فرص وظيفية شاغرة
عبدالله الدوسري (صدى):

تعلن جهة شبه حكومية تعني بالاقتصاد عن حاجتها لوظائف شاغرة لديها :

الوظيفة : ( مدير إدارة العلاقات والاعلام والنشر ) بحسب الشروط التالي ذكرها:

١- القدرة على رسم السياسات والاستراتيجيات الاعلامية وضمان تطبيقها.
٢- خبرة في اصدار البيانات الصحفية وكتابة المقالات.
٣- التمتع بعلاقات قوية مع كافة الوسائل الإعلامية ومصادر الاعلام والاخبار في الداخل والخارج.
٤- القدرة على انتاج الاصدارات الصحفية والبروشورات والاشراف الفني والاخراجي لها.
٥- التفاعل المباشر والحيوي مع منصات وبرامج التواصل الاجتماعي.
٦- القدرة على اقامة المؤتمرات الصحفية والندوات والمعارض والفعاليات وادارتها والترويج لها عبر القنوات الاعلامية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:
١- شهادة جامعية في مجال العلاقات العامة والاعلام.
٢- خبرة في مجال إدارة العلاقات العامة والاعلام لا تقل عن ١٠ سنوات.
٣- مهارات عالية في إعداد التصاميم.
٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.
٥- يفضل إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.
٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.

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الوظيفة : ( مدير إدارة الاستثمار والتسويق ) بحسب الشروط التالي ذكرها:

١- القدرة على رسم السياسات والبرامج وضمان تطبيقها.
٢- القدرة على اعداد التقارير التحليلية عن مايحدث من تطورات واحداث.
٣- القدرة على تنظيم وادارة الفعاليات وعقد الندوات على الصعيدين المحلي والدولي.
٤- القدرة على الاشراف على كافة الانشطة التسويقية والترويجية.
٥- القدرة على الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية.
٦- القدرة على اعداد الميزانيات التقديرية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغر الوظيفة:
١- شهادة جامعية في مجال إدارة الادارة والتسويق.
٢- خبرة في مجال إدارة الاعمال أو التسويق لا تقل عن ١٠ سنوات.
٣- مهارات عالية في إعداد الدراسات المتعلقة بالسوق.
٤- مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.
٥- إجادة تامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً.
٦- إجادة تامة لجميع برامج الكمبيوتر.

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المميزات :
١- نقدم رواتب منافسة ومجزية
٢- تأمين طبي vip
٣- بونص سنوي ثابت
٤- بيئة عمل صحية
٥- دوام ٨ ساعات ، ٥ أيام بالاسبوع
٦- إجازة ٣٦ يوم بالسنة

ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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