وثيقة تكشف تورط قطر فى قضية فساد بباكستان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت وثيقة مختومة من وزارة العدل القطرية، تتعلق بقضية فساد متورط فيها رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم آل ثانى.

وذكرت تسريبات بنما التى هزت باكستان، أخذت منحنىً جديدًا بعد ظهور خطاب يحمل توقيع حمد بن جاسم، والذى أبدى فيه استعداده للمثول أمام فريق التحقيق المشترك ” جيه أى تى ” فى الدوحة، وهو الفريق الذى يحقق فى ممتلكات عائلة رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف، وعلاقته بدول أخرى منها قطر، الأمر الذى جعل المحكمة العليا الباكستانية تستدعى حمد بن جاسم، على خلفية تورطه بعلاقات تجارية مشبوهة مع شريف.

وزعم حمد بن جاسم فى خطابه أنه لم يحصل على تأكيد بأنه لن يتم تطبيق القوانين الباكستانية عليه، وأنه لن يكون جزءًا من أى إجراءات أو تحقيقات قضائية، مشيرًا فى خطابه إلى أنه إذا ما تم تأكيد ذلك، فإنه على استعداد للمثول أمام لجنة التحقيقات المشتركة بعد أسبوع.

وكان بن جاسم كتب خطابه الأول فى 11 من يونيو، واتبعه الآخر يوم 26 من نفس الشهر، وهما الخطابان اللذان تضمنا دعوة لجنة التحقيق المشتركة لزيارة الدوحة، وأن الجديد فى هذا الأمر هو أن الخطاب الأخير حمل طابعًا حكوميًا يحمل شعار وزارة العدل ومصدقًا من وزارة الخارجية القطرية.