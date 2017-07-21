" العدل " تُحقق في مقطع سيدة تبكي بحرقة لإنصافها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة تشكو من عدم تنفيذ أحكام بالنفقة لها ولأبنائها، وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بفتح تحقيق عاجل بشأن المقطع.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري؛ إنه تم التواصل مع السيدة والوقوف على مشكلتها من قِبَل المختصين بالوزارة، والتنسيق مع جمعية مودة (أحد شركاء الوزارة في تقديم المشورة والمعونة النظامية لمراجعات المحاكم)؛ لتوفير المعونة والمشورة النظامية لها.

وأضاف القفازي، أن توجيهات الوزير تنص على التحقق في الواقعة فوراً، وتطبيق الأنظمة حيالها، ومحاسبة أي مقصّر يَثبت أن له يداً في الإضرار بالسيدة أو تعطيل تنفيذ الأحكام؛ خاصة وأن هناك تنظيمات صارمة ودقيقة بشأن سرعة تطبيق أحكام النفقة والبت في قضاياها فوراً، مشددا على أن الوزارة لن تتوانَ في إحقاق الحق؛ تطبيقاً لمنهج دولتنا العادلة، ليأخذ كل صاحب حق حقه.