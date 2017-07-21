مقتل إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الجمعة، عن تصفية 2 من العناصر الإرهابية بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوى، وذلك عقب إطلاقهما النيران على القوات أثناء محاولة ضبطهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى معلومات حول تردد أحد كوادر التنظيم الإرهابى بصحبته عدد من العناصر على منزل مهجور بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوى، واتخاذه مقرا لنشاطهم الإجرامى، وتورطهم فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها محافظة الفيوم.

تحركت مأمورية من ضباط البحث الجنائى مصحوبة بمجموعات قتالية، إلى المكان المشار إليه، وحال رؤيتهم للقوات بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع ” محمد سعيد عبد الباسط ” وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من طلقات الخرطوش، و ” أحمد إيهاب عبد العزيز ” ، وضبط بحوزته بندقية حلوان و3 طلقات نارية، وتمكن أحد العناصر من الهرب.