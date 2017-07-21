4 أسباب تدفع الزوجة الى رفض العلاقة الحميمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قد يواجه الزوج في كثير من الأحيان رفض الزوجة للعلاقة الحميمة، وغالباً ما لا تطلعه المرأة على الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض، ما يتركه في حيرة من أمره. لذا، إليكم أبرز الأسباب التي تدفع المرأة لرفض العلاقة الحميمة.

لماذا ترفض المرأة العلاقة الحميمة؟

– من أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى رفض العلاقة الحميمة مع الزوج هو الشعور بالتعب خلال النهار والرغبة في الخلود إلى النوم. فهذا الواقع شائع جداً لدى النساء، خصوصاً العاملات في خارج المنزل، أو اللواتي قمن بالكثير من الجهود خلال اليوم. لذا على الزوج تفهّمها وعدم الإصرار عليها، إنما الإستعاضة عنها ببعض الرومنسية.

– كما أن من أبرز الأسباب المؤدية إلى رفض المرأة للعلاقة الحميمة هو شعورها بالألم خلال العلاقة، ما يدفعها إلى تجنبها باستمرار. وفي هذه الحالة على الزوج أن يكون أكثر وعياً وأن يحاول الإستفسار بطريقة لطيفة وناعمة عن السبب ونوع الآلام التي تشعر بها زوجته.

– هذا بالإضافة إلى أن أحد الأسباب التي تدفع المرأة إلى عدم القيام بالعلاقة الحميمة مع الزوج هو الزوج بحد ذاته. فكما أنكم تحبون المرأة التي تهتم بجمالها وتبقي رائحتها عطرة وتكون نظيفة باستمرار، كذلك المرأة، تحب هذه الصفات في الرجل خصوصاً قبل العلاقة الحميمة. لذا إنتبهوا إلى الاستحمام والتعطر قبل التقرب من الزوجة.

– أيضاً من بين هذه الأسباب، غياب الرومنسية في العلاقة الحميمة، حيث لا يظهر الرجل مشاعره الحقيقية أو يجعل المرأة لا تشعر بعاطفته في العلاقة، ما يعني فترة المداعبات والملامسات التي تحتاجها المرأة قبل الإنسجام في العلاقة الحميمة الكاملة.