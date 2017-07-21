" من أجل مكة " يستقطب ٢٠ أسرة منتجة.. ويكرم ١٠٠متطوعًا ومتطوعة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

جذبت ٢٠ أسرة منتجة في مهرجان ” من أجل مكة ” التوعوي الخامس؛ الذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة قسم العلاقات والإعلام زوار المهرجان، حيث ضم المهرجان العديد من الأركان بتنوع المعروضات.

وقال مدير المهرجان صالح العتيبي، إن المهرجان حرص على تنوع معروضات ٢٠ أسرة منتجة لتتناسب كافة الشرائح، وأن تكون كافية لتسوق العائلات من منتجات وحرف يدوية.

وأبان العتيبي، أنه تم تهيئة كافة سبل الراحة واحتياجات الأسرة داخل المهرجان، سواء من الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال، والمطاعم، مع وجود أماكن وجلسات مخصصة للعائلات مؤكداً أن المهرجان لقي تدفق أعداد كبيرة من الزوار في الأسبوع الأول لثقتهم في الفعاليات والنوعية في البرامج المقدمة لهم بالاضافة إلى تنوع الأنشطة التي تشمل الأسرة والطفل وتهتم بكافة شرائح المجتمع.

وأوضح العتيبي، أن المهرجان احتفى البارحة ب ١٠٠ متطوع ومتطوعة من فريق سواحل النور الإعلامي التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في جو بهيج حيث تخلل الحفل وصلات انشادية واسكتشات توعوية تفاعل معها زاور المهرجان.

وفال العتيبي أن المهرجان يحقق الأهداف السامية في ابراز الدور المجتمعي في المحافظة على الممتلكات العامة والتوعية بالنظافة وبأهمية مساعدة عمال النظافة والسلوكيات الحضارية كما يهدف المهرجان لتوعية المجتمع، وحفظ أوقاتهم، والاستفادة منها في النافع المفيد، والإسهام في تشجيع السياحة الوطنية.