4 آلام تشعر بها المرأة تحدد احتياجها العاطفي - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تعتبر النساء أكثر عرضة لآلام الظهر والرقبة مقارنة بالرجال نظرا إلى اختلاف تركيب العظام بين الجنسين، وقيامها بالأعمال المنزلية وتعرضها لزيادة الوزن أكثر من الرجل ما يؤدي إلى الضغط على المفاصل.

وتعتقد جل النساء أن الشعور بآلام الظهر والرقبة أو الرأس لها علاقة بمرض عضوي، إلا أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن الشعور بالأم يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية.

في هذا الموضوع إليك أهم آلام تشعر بها المرأة وتدل على احتياجها العاطفي:

-الشعور بالألم في أعلى الظهر أو العنق: يدل على احتياجك للدعم العاطفي، ويفسر معاناتك مع الوحدة.

-ألم أسفل الظهر: تشعر المرأة بآلام أسفل الظهر عادة عند تعرضها لمشكلة مالية، بسبب الضغط النفسي والتوتر .

-الصداع: التوتر والضغط النفسي من أول مسببات الصداع، لذا عليك التخفيف من هذا الشعور والابتعاد عن التوتر.

-ألم المرفق: إذا شعرت بألم المرفقين من دون تعرضك لأي حادث، فهذا دليل أنك تجدين صعوبة في التكيف مع وضعك الحالي، وأنك غير راضية على مسار حياتك.