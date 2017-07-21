مصادر تكشف لغز ملصق " مطلوب حيا أو ميتا " على طائرة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر أمنية مصرية بمطار القاهرة الدولى، أن الملصق الذى تم العثور عليه بإحدى مقاعد طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اليونان، ويحمل ” مطلوب حيا أو ميتا ” ، قد يكون ملصق دعائى لأغنية فرقة الروك ” بون جوفي ” الأمريكية.

ورجحت المصادر أنه من المحتمل أن أحد الركاب أزال الملصق من إحدى السيديهات الموسيقية لفرقة الروك الأمريكية ” بون جوفي ” ، ولصقه أمام مقعده بالطائرة، خلال عودته من لندن في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة بهدف الدعابة، تركه دون قصد، أو بهدف إثارة الفزع على الطائرة، لافتة أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام السلطات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية بالمطار تتعامل بجدية مع كل هذه الاحتمالات، وتتخذ كافة الإجراءات الأمنية المتبعة، للتأكد من سلامة الطائرة، مؤكدة ان الأمر ما زال قيد التحرى والبحث من جميع الجهات الأمنية على أعلى مستوى، للتأكد من حقيقة الملصق.

كانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد تلقت بلاغا من طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا رقم 747، من طراز بوينج 737/800، بالعثور على ورقة ملصقة أعلى مقعد رقم 33 تشكل تهديدا أمنيا، وذلك قبل صعود ركاب الرحلة، تم سحب الطائرة الي ممر الطوارئ ، وقام خبراء المفرقعات بتفتيش الطائرة بواسطة الكلاب البوليسية واجهزة كشف المفرقعات.

وأقلعت الطائرة بعد تأخير ساعتين اليوم الجمعة بعد التأكد من سلبية البلاغ، وألغى 6 ركاب سفرهم بسبب التشائم من الرحلة.