بالفيديو.. صديق مي عز الدين يطلبها للزواج وتُفاجأه بردها ! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة مي عز الدين، ظهرت فيه على عفويتها بدون مكياج بصحبة صديق لها يدعى ” علي ” وفاجئها بطلب الزواج منها على طريقة فيلم ” عمر وسلمى ” في فيديو مصور جمع بينهما، فجاء ردها مفاجئ، حيث رفضت مي رفضاً قطعياً.

وكشفت مي عز الدين خلال الفيديو سبب رفض طلب الزواج من صديقها، قائلة أنه مثل شقيقها بالإضافة إلى أن علاقته النسائية الكثيرة وهو أمر لن تقبله بأي حال من الأحوال.

كانت قد مرت مي عز الدين بتجربة ارتباط واحدة فقط عام 2009، حيث تمت خطبتها للاعب كرة القدم الشهير محمد زيدان، ثم انفصلا بعد أشهر قليلة بسبب فتاة دنماركية كان محمد على علاقة بها.