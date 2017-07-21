الصين تكثف العمليات ضد السجائر المهربة والمزيفة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

حاكمت الحكومة الصينية، 1601 مشتبها بهم بتهمة انتاج وبيع السجائر المزيفة، وكانت قوات إنفاذ القانون ألقت القبض 3786 شخصا.

من جانبها قالت مصلحة الدولة لاحتكار التبغ فى الصين، حسب ما نشرت وكالة ” شينخوا ” ، إن سلطات التبغ الصينية صادرت 195 ألف صندوق من السجائر المزيفة فى النصف الأول من هذا العام.

وعملت سلطات التبغ بجميع مستوياتها بشكل وثيق مع الشرطة وسلطات الجمارك لتشديد ملاحقة عصابات التهريب، وتم حل إجمالى 2817 قضية سجائر مزيفة، تبلغ قيمة كل واحدة 50 ألف يوان ” 7353 دولارا أمريكيا ” أو أكثر فى الفترة من شهر يناير حتى شهر يونيو.

وتعد الصين أكبر منتج للسجائر وأكبر سوق للمستهلكين فى العالم، وهناك ما يزيد على 316 مليون مدخن بالغ، وتسيطر مصحلة الدولة لاحتكار التبغ على تجارة السجائر، وسيواجه الأشخاص الذين يقومون ببيع منتجات مزيفة تزيد قيمتها عن 50 ألف يوان عقوبة بينما قد يحكم على المجرمين الكبار بالحبس مدى الحياة، وفقا للقانون الصينى.