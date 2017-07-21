رئيس الوزراء اليمني يجتمع مع قيادات قوات التحالف العربي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عقد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الحمعة، بقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج بجنوب اليمن، اجتماعًا مع القادة العسكريين من قوات التحالف العربي والقادة اليمنيين.

ناقش رئيس الوزراء، سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات العسكرية والانتصارات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية .

وفي الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء اليمني بعاصفة الحزم التي قال إنها أحبطت مشروع التمدد الإيراني بالمنطقة العربية وشكلت قوة إستراتيجية كبرى لحماية المحيط العربي والإقليمي من الهيمنة الإيرانية في السيطرة على الممرات الدولية وأهمها مضيق باب المندب .