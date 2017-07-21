لكيراتين الشعر أضرار على الحامل تعرفي عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

مع استقرار و صمود موضة فرد الشعر بالكيراتين التي ، لا يتأثر بالعوامل الخارجية للجو، قد تنوي على تجربتها بنفسك. لكن إذا كنت حامل، هناك بعض الأشياء التي يجب أت تعلميها عن تأثير الكيراتين عليك و على الجنين قبل أن تأخذي هذا القرار.

الكيراتين يحتوي على مادة كيميائية تًسمى فورمالديهايد وهي لها أضرار كثيرة خاصة على صحتك إذا كنتِ في فترة الحمل. هذه الأضرار تنتج عند استنشاق هذه المواد الكيميائية نظراً لأن جلسة فرد الشعر تستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف. يتم خلال هذه العملية خروج بخار قوي يصاحبه رائحة كريهة ونفاذة وهي المادة الكيميائية الخطيرة على وصحة الجنين.

سوف نستعرض معًا أضرار كيراتين الشعر على صحة الحامل.لذا أتينا لك بمعلومات هاملة للحامل التي تنوي فرد شعرها بالكيراتين.

1- يسبب تشوه الجنينهناك العديد من الأضرار التي قد تصيبك خلال فترة الحمل كما تصيب الجنين من استخدام الكيراتين وصبغات الشعر وفرد الشعر بالحرارة واستخدام المواد الكيميائية بصفة عامة.

هذه الأضرار من أبرزها . يحتوي الكيراتين على العديد من المواد الكيميائية تؤثر سلباً على التركيب الهرموني للجنين وتؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأجهزة بجسم الجنين خاصة الكبد والكليتين مما يؤدي إلى بجسم الجنين. هذه المواد الكيميائية تؤدي إلى الوفاة داخل رحم الأم أو الولادة بتشوهات خلقية جسيمة. يجب عليكِ عزيزتي الأم عدم التفكير في عمل كيراتين الشعر أو الفرد خلال فترة الحمل حتى تسعدي بولادة طفل سليم ومعافى.

2- حدوث اضطراب الجهاز التنفسي للأم والجنينيؤدي عمل كيراتين الشعر خلال فترة الحمل إلى حدوث اضطراب شديد في الجهاز التنفسي الخاص بالأم وجنينها أيضاً واختلال عمله. هذا الأمر يجعل الجنين معرضًا للإصابة بمرض الربو بنسبة أكبر بثلاثة أضعاف عن النسبة العادية. الأمر الذي يتطلب الابتعاد نهائياً عن القيام باستخدام كيراتين الشعر للحفاظ على صحة الجنين داخل الرحم. يساهم الكيراتين في عمل خلل بالجهازالتنفسي للمراة الحامل لان الجنين يكون ضاغطاً على الرئتين مما يجعلها تتنفس بصعوبة فماذا يحدث عند استنشاق روائح نفاذة كرائحة الكيراتين لمدة ساعة أو ساعة ونصف بصالون التجميل. بالتأكيد في حالة الحمل وصعوبة التنفس فسوف تكونين لا قدر الله عرضه للاختناق.

3- يحدث ثقوب في غشاء الجنينكثيراً ما تتعرض المرأة الحامل إلى حدوث ثقب بغشاء الجنين مما يؤدي إلى الإجهاض خلال الأشهر الاولى من فترة الحمل. يحدث ذلك عقب عمل كيراتين الشعر الذي يمتصه الجلد ويدخل إلى الجسم وبالتالي يحدث هذه المشكلة التي تنهي حياة الجنين. عندما يحدث ثقب في الغشاء المحيط بالجنين فإنكِ تشعرين بوجود إفرازات سائلة بكمية كبيرة وهي تشير الي نزول السائل الامينيوسي الذي يحيط بالجنين.

ويتطلب هذا الأمر القيام بعمل أشعة بالموجات فوق الصوتية للتأكد من أن الجنين قد تعرض للإجهاض من عدمه لخطورة هذا الأمر على صحتكِ أيضًا. لذلك من الأفضل الابتعاد على عمل كيراتين الشعر أو عمل الصبغات أو وضع أي مواد كيميائية من شأنها ان تضر بصحة الأم والجنين والانتظار إلى ما بعد لعدم نزول هذه المواد الضارة في حليب إرضاع الطفل.

4- تزيد من احتمالية إصابة الأجنة الذكور بالعقميزيد فرد الشعر بالكراتين خلال الحمل من خطر إصابة الجنين بالعقم في حالة ما إذا كان الجنين ذكرًا خاصة في الأسبوع الثامن إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. كما يزيد من احتمالية إصابة الطفل بسرطان البروستاتا خلال فترة قصيرة من حياته. لذلك يفضل عدم الخضوع لجلسة الكيراتين خلال فترة الحمل وحتى الرضاعة والابتعاد عن كل المواد الكيميائية حفاظاً على سلامتكِ وسلامة الجنين.