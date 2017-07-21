الذهب يحقق مكسبًا في شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، اليوم الجمعة، حيث أدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2016 مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 1329 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 1251.61 دولار للأوقية ” الأونصة ” بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 يونيو حزيران عند 1252.07 دولار. ويتجه المعدن إلى تحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1250.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 16.44 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق 16.51 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو تموز. وارتفعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 933.74 دولارا للأوقية ويتجه المعدن صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بينما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 848.50 دولار للأوقية لكنه متجه صوب خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة.