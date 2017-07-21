بالصور.. سوق عكاظ يستقبل إعلامي الباحة بحفاوة وتكريم - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار وفد من المركز الإعلامي بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، سوق عكاظ في دورته الحادية عشر، وبمشاركة أكثر من 25 اعلامي من جميع الصحف والقنوات الفضائية ووكالة الأنباء السعودية بالباحة وكتاب صحفيين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وكان في استقبالهم مدير إدارة سوق عكاظ الاستاذ عبدالله السواط ، ورحب بالوفد الإعلامي القادم من الباحة.

والقى رئيس الوفد الإعلامي الاستاذ زاهر الشهري، كلمته مثمنا هذه الحفاوة بعدها قام الوفد بجولة على سوق عكاظ ، كما قاموا بجولة على جادة عكاظ والالتقاء بعدد من الحرفيين والممثلين المشاركين بالجادة بعدها قاموا بزيارة للمركز الاعلامي لهيئة السياحة.

وقدم مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد ال ناجم ، شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على هذا الانجاز والذي يضاف الى اعمال الهيئة التي تسعى الى التميز في الفعاليات، كما قدم شكره لمدير إدارة سوق عكاظ على الحفاوة والتكريم خلال زيارتهم للسوق بعدها قدم الاستاذ عبدالله السواط هدايا تذكارية لإعلامي الباحة.