مقاتلات التحالف تحبط محاولة تسلل حوثية قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كثفت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، غاراتها الجوية على عدة مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قبالة جازان.

وكشفت مصادر عسكرية أن الطائرات بدون طيار بجانب الفرق الاستطلاعية التابعة للقوات السعودية، رصدت موقعاً يتحصن فيه ضابط قيادي برتبة كبيرة تابع للحرس الجمهوري للمخلوع صالح ومعه ما يزيد عن 25 مسلحاً قبالة ” جبل الدّود ” ، الواقع في منطقة جازان.

وأكدت أن القيادي مع عناصره المسلحة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تسلل إلى الحدود السعودية، لكن تم استهدافهم عبر مقاتلة سعودية تابعة لطيران التحالف العربي وهلاك جميعهم.