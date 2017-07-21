بالصور.. الموريتانيين يعبرون عن رفضهم للتعديلات الدستورية بـ " السيلفي " - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

ابتكر الموريتانيين طريقة جديدة للتعبير عن الإعجاب في الصورة السيلفي، واتخذها البعض للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية، التي تعتزم الحكومة إقرارها خلال استفتاء شعبي الشهر المقبل.

ودعا إلى هذه المبادرة الناشط الموريتاني عبدالرحمن محمد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الناشطين الذين سارعوا بنشر صورهم على حساباتهم مرفقة بهاشتاغ سيلفي فظمة للتعديلات (التعديلات لا فائدة منها).

ومنذ الإعلان عليها قبل أشهر، أثارت التعديلات الدستورية التي تعتزم الحكومة القيام بها عبر استفتاء شعبي يوم 5 أغسطس القادم انطلقت الحملات الدعائية له اليوم الجمعة، صراع بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة، حيث ترفض الأولى المساس بالدستور وخرقه، في حين يؤكد الموالون للتعديلات أن هذه الإصلاحات ضرورية للبلاد وستمكن من تحقيق التنمية.

ويهدف الاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني إلى تعديلات دستورية من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.